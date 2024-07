Mann stürzt auf U-Bahn-Gleise: Retter verhindert Schlimmeres

Ein Betrunkener fällt auf U-Bahn-Gleise in München. Bevor der nächste Zug einfährt, zieht ein Passant den Mann in den Sicherheitsschacht.

Ein 42-Jähriger hat einen Mann von den Gleisen der U-Bahn in München gezogen und ihm so wohl das Leben gerettet. Der Mann war betrunken und unter Einfluss von Betäubungsmitteln auf die Gleise gestürzt, wie die Polizei und Feuerwehr mitteilten. Bevor der nächste Zug einfuhr, sprang der 42-Jährige demnach auf die Schienen und zog den Mann in letzter Sekunde in den Sicherheitsschacht unter den Bahnsteig.

Der 45-Jährige wurde daraufhin vom Rettungsdienst behandelt. Bei dem Sturz am Montagnachmittag wurde er leicht verletzt. Der Retter blieb nach den Angaben unverletzt.

