Mann stirbt nach Sturz mit Fahrrad

Auf einem abschüssigen Feldweg stürzt ein Radfahrer und stirbt noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen. Ein Sachverständiger untersucht nun die genaue Unfallursache.

Ein 36-Jähriger ist in Burgebrach (Landkreis Bamberg) mit seinem Fahrrad gestürzt und dabei tödlich verletzt worden. Der Mann kam nach ersten Erkenntnissen auf einem abschüssigen Feldweg zu Sturz, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Ein Sachverständiger untersucht nun, wie es zu dem Unfall kam.

© dpa-infocom, dpa:240715-930-174626/1