Mann stirbt nach Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße

Polizei - Symbolbild - Bei einem Unfall in Unterfranken stirbt ein Mann. (Symbolbild) - Foto: Jens Büttner/dpa

Zwei Fahrzeuge stoßen auf einer unterfränkischen Bundesstraße frontal zusammen. Ein Autofahrer stirbt, ein anderer Mann kommt schwer verletzt ins Krankenhaus.

Bei einem Verkehrsunfall in Unterfranken ist am Nachmittag ein 53 Jahre alter Mann gestorben. Nach Erkenntnissen der Polizei fuhr der Mann mit seinem Auto auf der Bundesstraße 8 Richtung Marktheidenfeld (Landkreis Main-Spessart). Dabei stieß er aus noch ungeklärter Ursache mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen.

Der 53-Jährige habe dabei so schwere Verletzungen erlitten, dass er noch an der Unfallstelle starb, wie die Polizei mitteilte. Der 31 Jahre alte Fahrer des anderen Fahrzeugs sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Staatsanwaltschaft schaltete einen Sachverständigen ein, um den Unfallhergang klären zu lassen.

