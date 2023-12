Ein 46 Jahre alter Mann ist beim Schwimmen in einem Hallenbad in Ingolstadt gestorben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, sei der Mann am Samstag von anderen Badegästen bewusstlos im Schwimmbecken gefunden worden. Trotz sofortiger Maßnahmen zur Reanimation verstarb der Mann wenig später im Krankenhaus. Genauere Angaben, wie es zum Tod des Mannes kam, konnten zunächst nicht gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

