Mann stirbt bei Wohnungsbrand in Augsburg

Bei einem Brand in Augsburg ist ein 73-Jähriger ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der Brand am frühen Mittwochmorgen in der Wohnung des Mannes in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Der Mann sei noch vor Ort gestorben, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch. Er habe sich zum Zeitpunkt des Brandes allein in der Wohnung befunden. Insgesamt seien in dem Haus 28 Bewohner gemeldet. Weitere Verletzte habe es nicht gegeben, sagte der Sprecher. Wie es zu dem Brand gekommen war, war den Angaben nach zunächst unklar. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen übernommen.

