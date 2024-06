Mann stirbt bei Schlauchboot-Unfall auf der Isar

Die starke Strömung riss ihn mit: Ein Mann kentert mit seinem Boot. Die Folgen sind tragisch.

Von einem Schlauchboot ist ein Mann südlich von München in die Isar gefallen und bei dem Unfall ums Leben gekommen. Das Boot sei am Samstagnachmittag in Straßlach-Dingharting bei starker Strömung gekentert, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 46-Jährige sei dabei ins Wasser gefallen.

Er sei bis zum Eintreffen des Notarztes auf einer Kiesbank reanimiert worden. Der Arzt setzte die Wiederbelebungsmaßnahmen fort, allerdings ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall.

