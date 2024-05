Ein 83-Jähriger ist bei Forstarbeiten im niederbayerischen Landkreis Straubing-Bogen tödlich verletzt worden. Der Mann war am Donnerstagnachmittag bei Sankt Englmar von einem zwei Meter hohen Holzstapel gestürzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er verletzte sich dabei schwer am Kopf und starb am Abend im Krankenhaus. Es gibt laut Polizei keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

© dpa-infocom, dpa:240517-99-70021/2