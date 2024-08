Mann stirbt bei Feuer in Obdachlosenunterkunft

In einem Zimmer einer Aschaffenburger Obdachlosenunterkunft bricht ein Feuer aus. Für einen Mann kommt jede Hilfe zu spät.

Ein Mann ist bei einem Zimmerbrand in einer Aschaffenburger Obdachlosenunterkunft gestorben. Bei dem Toten dürfte es sich um einen 49-Jährigen handeln, der übergangsweise in der Einrichtung übernachtet habe, teilte die Polizei mit.

Das Feuer sei aus zunächst unklarer Ursache vermutlich im Schlafbereich des Zimmers im ersten Obergeschoss ausgebrochen. Die Feuerwehr habe den leblosen Mann aus dem brennenden Zimmer ins Freie gebracht. Trotz Wiederbelebungsmaßnahmen sei er noch vor Ort gestorben. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Ein Bewohner hatte am frühen Morgen den Notruf gewählt, nachdem er Flammen und Rauch in dem Haus festgestellt hatte. Als die Feuerwehr kurze Zeit später eintraf, stand ein Zimmer der Unterkunft in Brand und war stark verraucht. Wie viele Menschen insgesamt beim Brandausbruch in der Unterkunft waren, war zunächst unklar.

Das Feuer griff laut Polizei nicht auf andere Zimmer über. Die angrenzende Straße war einem Feuerwehrsprecher zufolge rund eine Stunde lang gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:240827-930-214145/2