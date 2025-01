Mann stirbt bei Brand in Zweifamilienhaus

In einem Haus mit zwei Wohnungen bricht ein Feuer aus. Es gibt einen Toten und mehrere verletzte Menschen.

Bei einem Brand in einem Zweifamilienhaus im Landkreis Amberg-Sulzbach ist ein Mann gestorben. Der 55-Jährige starb noch am Einsatzort, wie die Polizei mitteilte. Ein Ehepaar rettete die Feuerwehr demnach leicht verletzt aus dem Erdgeschoss. Das Feuer brach in einer der beiden Wohnungen des Hauses in Hohenburg aus. Die Feuerwehr löschte den Brand, war aber für Nachlöscharbeiten weiter vor Ort. Den Schaden schätzte die Polizei auf etwa 150.000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:250119-930-348805/2