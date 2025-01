Mann stirbt bei Brand in seinem Haus

Das Feuer bricht im Bereich eines Holzofens in der Küche aus. Ein 80 Jahre alter Mann stirbt. Nun ermittelt die Kripo, um zu klären, wie genau der Brand entstand.

Ein 80 Jahre alter Mann ist in der Oberpfalz bei einem Brand in seinem Haus gestorben. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer am frühen Abend des Silvestertags aus bislang unbekannter Ursache im Bereich eines Holzofens in der Küche des Hauses aus. Der Mann habe dabei tödliche Verletzungen erlitten. Weitere Menschen waren nicht in dem Haus in Vohenstrauß (Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab). Die Kripo Weiden ermittelt, um die genaue Ursache für den Brand zu klären.

© dpa-infocom, dpa:250101-930-332064/1