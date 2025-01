Mann stirbt bei Brand in Einfamilienhaus

In einem Haus mit zwei Wohnungen bricht ein Feuer aus. Es gibt einen Toten und mehrere verletzte Menschen.

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus im Landkreis Amberg-Sulzbach ist ein Mann gestorben. Ein Ehepaar sei zudem leicht verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Das Feuer brach demnach in einer der beiden Wohnungen des Hauses in Hohenburg aus. Die Feuerwehr löschte den Brand, war aber weiterhin zur Kontrolle vor Ort. Die Brandursache war zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:250119-930-348805/1