Ein 79-Jähriger ist in Mittelfranken bei Bauarbeiten von einer Baggerschaufel am Kopf getroffen worden und seinen Verletzungen erlegen. Der Mann sei auf einem Grundstück in Gunzenhausen (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) in den Schwenkbereich des Kleinbaggers geraten, teilte ein Sprecher der Polizei am Sonntag mit. Er starb noch an der Unfallstelle am Samstagmorgen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

© dpa-infocom, dpa:230716-99-421136/2