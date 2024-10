Mann stiehlt Reinigungsfahrzeug und fährt durch Innenstadt

Ein Mann sieht in München ein Reinigungsfahrzeug und stiehlt es. Auf der Flucht wird er von der Polizei gestoppt - indem die Beamten ihn gegen den Streifenwagen fahren lassen.

Mit einem gestohlenen Straßenreinigungsfahrzeug ist ein 29-Jähriger in München gegen ein Polizeiauto gefahren. Der Mann sei am frühen Morgen in das abgestellte Fahrzeug in der Innenstadt eingestiegen, teilte die Polizei mit. Der dazugehörige Stadtmitarbeiter, der ganz in der Nähe war, habe sich daraufhin vor den Wagen gestellt. Statt anzuhalten, fuhr der 29-Jährige jedoch weiter auf den Mitarbeiter zu, der sich mit einem Sprung zur Seite rettete und dann hinterherlief.

Nur kurz später bremste die Polizei mithilfe ihres Dienstautos den Mann aus. Wie ein Polizeisprecher sagte, entschieden sich die Beamten dazu, das Straßenreinigungsfahrzeug in ihr Auto prallen zu lassen. Der 29-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Wegen seines Zustandes kam er in eine psychiatrische Einrichtung.

