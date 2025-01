Mann sticht mit Küchenmesser auf Ehefrau ein

Schnell handeln bei Schlaganfall - Die schwer verletzte Frau wurde noch am selben Tag operiert. (Symbolbild) - Foto: Nicolas Armer/dpa/dpa-tmn

Nach einem heftigen Streit sticht ein Mann mehrfach mit einem Messer auf seine Ehefrau ein. Eines der gemeinsamen Kinder setzt einen Notruf ab.

Ein Mann soll im nördlichen Landkreis Ebersberg seine Ehefrau mit einem Messer lebensbedrohlich verletzt haben. Die fünf Kinder des Paares seien zur Tatzeit in der Wohnung gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Eines der Kinder wählte demnach auch den Notruf.

Das Paar habe demnach am Donnerstag heftig gestritten. Dabei soll der 39-Jährige mit einem Küchenmesser mehrfach auf seine 38-jährige Frau eingestochen haben. Die Frau kam laut Polizeiangaben schwer verletzt in ein Krankenhaus und wurde am selben Tag operiert.

Polizisten nahmen den Mann in der Wohnung fest. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines Tötungsversuchs. Das Jugendamt Ebersberg kümmerte sich demnach vorübergehend um die Kinder des Paares.

© dpa-infocom, dpa:250103-930-334184/1