Mann soll teuren Schmuck aus Fitnessstudios gestohlen haben

Ein 33-Jähriger soll in München Uhren und Schmuck im Gesamtwert von 90.000 Euro aus Spinden unterschiedlicher Fitnessstudios geklaut haben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der Tatverdächtige bereits im August 2023 nach einem ähnlichen Vorfall in einem Fitnessstudio in Frankfurt am Main festgenommen worden und in Untersuchungshaft gekommen. Nun gehen die Ermittler davon aus, dass er auch für die Diebstähle in München verantwortlich sein soll.

Der 33-Jährige soll sich im April 2023 unter falschem Namen Tagespässe für unterschiedliche Fitnessstudios in München besorgt und so getan haben, als würde er trainieren. Dabei soll er jedoch Kunden mit hochwertigem Schmuck oder teuren Uhren ausgespäht und dann beobachtet haben, in welche Spinde sie ihre Wertsachen beim Umziehen sperren. Dann soll der Tatverdächtige die jeweiligen Spinde aufgebrochen und mit der Beute geflüchtet sein.

Insgesamt soll der Mann in München acht Spinde in fünf Fitnessstudios aufgebrochen und sechs Luxus-Uhren sowie eine Goldkette geklaut haben. Neben den Diebstählen in München und Frankfurt werden dem Mann auch Vorfälle in Hamburg und der Schweiz zur Last gelegt, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich bei dem 33-Jährigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland „um einen international tätigen und auf Luxusprodukte ausgerichteten reisenden Täter“ handeln soll.

