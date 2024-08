Mann soll sich an Elfjähriger vergangen haben - U-Haft

Über einen Messengerdienst soll ein 44-Jähriger vor Wochen Kontakt zu einem Mädchen in Oberfranken aufgenommen haben. Dann kam es zu einem Treffen.

Ein Mann soll sich an einer Elfjährigen aus Coburg in Oberfranken vergangen haben. Der 44-Jährige aus Sachsen kam nach seiner Festnahme in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Gegen ihn bestehe der Verdacht eines Sexualdelikts.

Der Mann soll nach ersten Erkenntnissen der Polizei vor mehreren Wochen über einen Messengerdienst Kontakt mit dem Mädchen aufgenommen haben. Mit der Zeit und unter Angabe falscher Personalien soll er dann ein Vertrauensverhältnis zu der Elfjährigen aufgebaut haben. Bei einem demnach vom Beschuldigten in die Wege geleiteten Treffen soll es am vergangenen Donnerstag zu sexuellen Handlungen des Mannes an dem Mädchen gekommen sein.

Das Mädchen vertraue sich den Angaben zufolge noch am selben Tag seiner Mutter an, die bei der Polizei in Coburg Anzeige erstattete. Im Laufe des Abends wurde der Beschuldigte festgenommen, am Freitag erließ ein Richter Haftbefehl. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.

© dpa-infocom, dpa:240819-930-207220/1