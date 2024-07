Mann soll Polizisten mit Messer bedroht haben

Ein Mann kehrt nach einem Ausgang nicht mehr in ein Klinikum zurück. Als Polizisten ihn finden, bedroht er sie mutmaßlich mit einem Messer. Sie rufen das Spezialeinsatzkommando.

Ein 38-Jähriger soll Polizisten mit einem Messer bedroht und sich in der Wohnung seiner Mutter verbarrikadiert haben. Der Mann kam am Donnerstag nach einem Ausgang nicht mehr zurück in eine Klinik, wie die Polizei heute mitteilte. Daraufhin suchten die Beamten nach ihm und trafen ihn in der Wohnung seiner Mutter in Waldkraiburg (Landkreis Mühldorf am Inn) an, wo er die Polizisten mit dem Messer bedroht haben soll. Wegen der unübersichtlichen Lage in der Wohnung sei ein Spezialeinsatzkommando (SEK) gerufen worden. Noch bevor die Spezialkräfte eingetroffen seien, sei es den Beamten über den Balkon gelungen, Kontakt mit dem Mann aufzunehmen und ihn zu überwältigen. Schließlich brachten sie ihn zurück in die Klinik.

© dpa-infocom, dpa:240712-930-172266/1