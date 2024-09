Mann soll mehrere Straftaten begangen haben

Polizei - Ein Mann soll in Memmingen mehrere Straftaten begangen haben. (Symbolbild) - Foto: Peter Kneffel/dpa

Ein Mann soll gestohlen und Passanten angepöbelt haben. Nachdem der 28-Jährige in Memmingen mehrfach an einem Tag auffällig wird, nimmt die Polizei ihn fest.

Ein 28-Jähriger ist in Memmingen von der Polizei festgenommen worden, nachdem er mehrere Straftaten begangen haben soll. Zunächst sei er am Mittwoch aufgefallen, als er Bekleidung mit Originaletikett verkaufen wollte, wie die Polizei mitteilte. Woher die Sachen stammten, habe er nicht erklären können. Ermittlungen hätten ergeben, dass der Mann die Gegenstände in einem Laden gestohlen haben soll. Den Angaben zufolge stand er deutlich unter Alkoholeinfluss.

Der Mann soll zudem Passanten angepöbelt und eine Frau sexuell belästigt haben. Zur Hilfe kommende Menschen sei er körperlich angegangen.

Am Mittwochabend soll der Mann laut Polizei in einem Geschäft mehrere hochprozentige Getränke eingesteckt haben. Nachdem er von Mitarbeitern darauf angesprochen wurde, habe er sich aggressiv verhalten und diese körperlich angegriffen. Die Polizei nahm den 28-Jährigen vorläufig fest, auf der Dienststelle habe der Mann die Beamten beleidigt. Er kam in Untersuchungshaft.

