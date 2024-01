Mann soll Frau in Aschaffenburg niedergestochen haben

Ein Mann soll eine Frau in der Aschaffenburger Innenstadt niedergestochen haben. Das Opfer kam mit schweren Stichverletzungen in ein Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Der Verdächtige sei kurz nach der Tat unweit des Tatorts von Polizisten festgenommen worden. Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht. Zum Motiv des Mannes ermittelt nun die Kripo. „Sie kennen sich auf jeden Fall“, sagte der Sprecher über das Opfer und den Mann. Ob die beiden in einer Beziehung sind oder waren oder welches Verhältnis zwischen ihnen besteht, war zunächst unklar.

