Mann soll Cannabis in Wohnung der Mutter gezüchtet haben

Beamte in Schweinfurt sorgen sich um das Wohlbefinden einer Seniorin. In ihrer Wohnung finden sie die Frau nicht - dafür mehrere Cannabispflanzen.

Ein Mann soll die Wohnung seiner im Heim untergebrachten Mutter in Schweinfurt genutzt haben, um Marihuana anzubauen. Bei einem Einsatz am Dienstag hätten Beamte dort 16 Marihuana-Pflanzen entdeckt, teilte die Polizei mit. Die Hausverwaltung habe aus Sorge um die Seniorin die Polizei verständigt. In der Wohnung fanden die Polizisten demnach im Schlafzimmer und auf dem Balkon Cannabispflanzen.

Die Seniorin lebte gar nicht mehr in der Wohnung, sondern in einem Seniorenheim in Schweinfurt. Die Pflanzen gehörten nach Polizeiangaben dem 50-jährigen Sohn der Frau. Gegen ihn werde nun ermittelt, da er mehr als die drei erlaubten Cannabispflanzen besessen habe.

