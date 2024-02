Mann soll Brand in Haus von Verwandtem gelegt haben

Ein Mann soll in Oberbayern das Haus eines Verwandten angezündet haben. Bei dem Brand in Aresing (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) in der Nacht auf Donnerstag sei zwar niemand verletzt worden, der Schaden werde aber auf 25.000 Euro geschätzt, teilte die Polizei mit. Am Vormittag sei dann ein Verwandter des nicht anwesenden Hausbewohners wegen des Verdachts auf schwere Brandstiftung in Gewahrsam genommen worden. Laut einem Polizeisprecher sollte er am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden. Das Motiv für die Tat blieb zunächst unklar.

