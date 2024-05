Ein 79-Jähriger soll in Schwaben beim Aufhängen von Wahlplakaten für die anstehende Europawahl beschimpft worden sein. Zwei Männer sollen den Mann am Donnerstag aus der Entfernung in Halblech (Landkreis Ostallgäu) verbal beleidigt haben, teilte die Polizei am Freitag mit. Der 79-Jährige fühlte sich demnach so bedroht, dass er mit seinem Auto flüchtete. Die Polizei ermittelt nun wegen Beleidigung und Bedrohung.

