Mann soll auf Partner seiner Ex-Freundin eingestochen haben

Ein Mann soll den neuen Partner seiner Ex-Freundin verletzt haben - aus Eifersucht.

Aus Eifersucht soll ein 36-Jähriger den neuen Partner seiner Ex-Freundin mit einer Paintball-Waffe beschossen und mit einem Messer erheblich verletzt haben. Der mutmaßliche Täter habe am Sonntag zunächst seine Ex-Partnerin und ihren 33 Jahre alten neuen Freund in Neumarkt in der Oberpfalz mit einer Paintball-Waffe beschossen, teilte die Polizei mit.

Während des darauffolgenden Streits habe der 36-Jährige mehrfach mit einem Messer auf 33-Jährigen eingestochen. Das Opfer kam mit erheblichen - aber nicht lebensgefährlichen - Stich- und Schnittverletzungen ins Krankenhaus.

Als die Polizei den mutmaßlichen Täter festnahm, habe dieser unter Drogen gestanden und einen gestohlenen E-Scooter bei sich gehabt. Der Mann sitzt in U-Haft.

© dpa-infocom, dpa:240812-930-201085/1