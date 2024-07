Mann soll 19-Jährige nach Konzert angegriffen haben

Ein Mann versucht, eine junge Frau in ein Gebüsch zu ziehen und zu vergewaltigen - so schildert es das mutmaßliche Opfer. Die Polizei sucht nun nicht nur nach dem mutmaßlichen Angreifer.

Ein Mann soll eine 19-Jährige in Garmisch-Partenkirchen angegriffen und versucht haben, sie in einem Gebüsch zu vergewaltigen. Die junge Frau habe laut eigener Aussage „unter höchster Gegenwehr und lautem Schreien“ fliehen und sich in ihrem Auto in Sicherheit bringen können, teilte die Polizei mit. Eine erste Suche nach einem Verdächtigen sei in der Nacht auf Freitag erfolglos geblieben.

Die Polizei suchte auf Grundlage der Beschreibung der 19-Jährigen nicht nur nach einem Verdächtigen, sondern auch nach möglichen Zeugen des Angriffs. Bisher lägen den Ermittlern nur die Schilderungen der 19-Jährigen selbst vor, sagte ein Polizeisprecher. Demnach war die junge Frau am späten Donnerstagabend auf dem Rückweg von einem Konzert, als der Unbekannte sie in ein Gebüsch zerrte, um sie zu vergewaltigen.

Die Polizei suchte unter anderem nach Zeugen, die Schreie der jungen Frau gehört oder rund um den mutmaßlichen Tatort in der Nähe des Kurparks Verdächtiges beobachtet haben könnten.

