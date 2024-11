Mann sitzt am Bahnsteig und wird von Zug erfasst - tot

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens - Ein Mann ist nach einem Unfall an einem Bahnhof an seinen tödlichen Verletzungen gestorben. (Symbolbild) - Foto: Sarah Knorr/dpa

Ein 54-Jähriger wird am Bahnhof in Mindelheim von einem Zug erfasst und stirbt. Er saß zuvor am Rand des Bahnsteiges. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

Ein 54-Jähriger ist am Bahnhof in Mindelheim (Landkreis Unterallgäu) von einem Zug erfasst und getötet worden. Der Mann habe am Rand des Bahnsteiges gesessen - mit den Beinen im Gleisbereich, sagte ein Polizeisprecher. Dann sei der durchfahrende Zug gekommen. Der Lokführer habe mehrmals Pfeifsignale abgegeben und eine Notbremsung durchgeführt. Dennoch wurde der 54-Jährige am Montag von dem Zug erfasst.

Weshalb der Mann nicht auf die Signale reagiert hatte, blieb vorerst unklar. Kopfhörer habe er wohl nicht getragen, hieß es weiter. Einen Suizid oder Fremdverschulden schließt die Polizei den bisherigen Ermittlungen zufolge aus.

© dpa-infocom, dpa:241126-930-300071/1