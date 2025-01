Mann schlägt mit Gehstock auf zwei Jugendliche ein

Zwei Jungen halten sich in der Nähe des Hauses eines 61-Jährigen auf. Zu nah, wie dieser findet. Er schlägt mit einem Gehstock zu. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ein Mann hat in Münchberg (Landkreis Hof) mit einem Gehstock auf zwei Jugendliche eingeschlagen, weil er sich von ihnen gestört fühlte. Die Jungen im Alter von 14 und 17 Jahren wurden dabei leicht verletzt, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Sie hielten sich am Montagnachmittag auf einer Straße neben dem Haus des Mannes auf.

Er habe die beiden aufgefordert, zu gehen. Doch die Jungen weigerten sich, da sie sich den Angaben zufolge auf öffentlichem Verkehrsgrund befanden. Dann schlug er die Jugendlichen mit dem Stock und traf sie laut Polizei am Arm und am Rücken. Die schmerzhaften Abdrücke des Stockes seien erkennbar gewesen. „Warum er so überzogen reagierte“, war den Beamten zunächst nicht bekannt, wie der Sprecher sagte. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 61-Jährigen und sucht Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls.

