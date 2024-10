Mann schlägt Jugendlichem mit Bierkrug auf den Kopf

Bei einem Fest im Landkreis Coburg kommt es zu einem gewalttätigen Streit. Dabei soll ein 21-Jähriger einem 17-Jährigen mehrfach mit einem Maßkrug auf den Kopf geschlagen haben.

Mit einem Maßkrug soll ein Mann einem Jugendlichen in Oberfranken mehrfach auf den Kopf geschlagen und ihn verletzt haben. Der 17-jährige Geschädigte habe dadurch eine Platzwunde am Kopf und ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Coburg am Dienstag mit. Der 21 Jahre alte mutmaßliche Täter sitze nun wegen Verdachts auf versuchten Totschlag in Untersuchungshaft.

Den Angaben der Ermittler zufolge waren am Rande eines Fests in der Gemeinde Itzgrund (Landkreis Coburg) in der Nacht zum Sonntag zwei Menschengruppen auf einem Parkplatz in einen gewalttätigen Streit geraten. Dabei kam es zu der Attacke mit dem Bierkrug. Der Geschlagene wurde ins Krankenhaus gebracht.

