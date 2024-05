Mann schlägt Iranerinnen mit Flasche und Faust

Ein Mann hat zwei Iranerinnen im oberbayerischen Eichstätt bei einem mutmaßlich rassistisch motivierten Angriff mit einer Flasche und seiner Faust ins Gesicht geschlagen und verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der Angreifer die beiden Frauen am Montag in der Innenstadt zuvor mehrfach angeschrien, dass sie aus Deutschland verschwinden „und in ihr Heimatland zurückgehen sollen“.

Der Mann habe einer der beiden Frauen eine Bierflasche ins Gesicht geschlagen und ihrer Begleiterin einen Faustschlag versetzt. Die beiden Frauen erlitten eine Schnittwunde und einen Nasenbeinbruch. Der Täter sei nach dem Angriff davongerannt. Ein Zeuge habe erfolglos versucht, ihn zu verfolgen. Die Identität des Angreifers blieb nach Angaben der Polizei zunächst unklar. Eine Zeugin habe die Tat allerdings gefilmt. Die Ermittler suchten nach weiteren Zeugen. Ermittelt werde wegen gefährlicher Körperverletzung.

