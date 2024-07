Mann schlägt auf Windschutzscheibe ein - Glas zerspringt

Ein Autofahrer steht an einer roten Ampel. Als sie Grün zeigt und er nicht losfährt, hupt ihn jemand an. Statt einfach loszufahren, soll der Mann ausgestiegen sein und zugeschlagen haben.

Ein 49-Jähriger soll auf einer Straßenkreuzung so stark auf die Windschutzscheibe eines Autos geschlagen haben, dass diese zu Bruch gegangen ist. Verletzt wurde dabei niemand, wie die Polizei mitteilte. Zuvor hatte der 48 Jahre alte Fahrer des Autos den 49-jährigen Mann mehrfach angehupt, weil dieser an einer grünen Ampel in Schweinfurt nicht losfuhr, wie es hieß.

Daraufhin sei der 49-Jährige am Donnerstagnachmittag ausgestiegen, habe mehrfach auf die Scheibe des Wagens geschlagen und versucht, die Fahrertür zu öffnen. Das sei ihm aber nicht gelungen. Als die Scheibe bei einem heftigen Schlag zu Bruch gegangen sei, sei der 49-Jährige mit seinem Wagen davongefahren. Die Polizei ermittelt nun, ob er noch in der Lage ist, ein Auto zu fahren.

