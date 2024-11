Mann schlägt anderen Mann mit Eisbrocken ins Gesicht

Ein Mann gerät mit einem anderen Mann in Streit. Die Auseinandersetzung eskaliert und ein Eisbrocken kommt zum Einsatz - mit dramatischen Folgen.

Ein Mann soll in Schwaben im Streit einen Kontrahenten mit einem Eisbrocken am Kopf schwer verletzt haben. Der 28 Jahre alte Verdächtige stellte sich in der Nacht, wie die Polizei mitteilte. Der Mann stritt demnach am Samstag mit einem 31-Jährigen in Kempten (Landkreis Oberallgäu). Mit der Faust habe der 28-Jährige den Mann ins Gesicht geschlagen, sodass dieser auf den Boden gestürzt sei. Dann schlug er mit dem faustgroßen Eisbrocken sein Opfer erneut, wie die Polizei mitteilte.

Zeugen leisteten Erste Hilfe und wählten den Notruf. Ein Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Worum es bei dem Streit ging, ist noch unbekannt.

© dpa-infocom, dpa:241124-930-298087/1