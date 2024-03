Mann schläft Rausch in fremdem Haus aus

In Unterfranken hat ein betrunkener Mann seinen Rausch in einem fremden Haus ausgeschlafen. Die Bewohnerin hatte den ihr Unbekannten am frühen Samstagmorgen schlafend in im Keller gelagerten Blumenkübeln entdeckt und die Beamten alarmiert, wie die Polizei mitteilte. Ein Sprecher sagte am Samstag, der Mann sei durch die offene Haustür in das Haus in Bad Neustadt an der Saale (Landkreis Rhön-Grabfeld) gelangt.

Eine Streife begleitete den Mann in seinen Zwanzigern der Mitteilung zufolge friedlich aus dem Keller. Der Betrunkene gab demnach an, sich im Haus geirrt zu haben. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann zeigte etwa 1,6 Promille an.

© dpa-infocom, dpa:240316-99-360717/2