Mann schießt mit Gaspistole auf Autofahrer

Zwei Autofahrer geraten in eine Auseinandersetzung. Dabei kommt eine Gaspistole zum Einsatz. Dem Verletzten gelingt es, ein Foto zu schießen, das bei der Suche nach dem anderen Mann helfen könnte.

Ein Autofahrer hat mit einer Gaspistole auf einen 60 Jahre alten anderen Autofahrer geschossen und ihn dabei leicht im Gesicht verletzt. Zuvor war der Mann am Sonntag dem 60-Jährigen auf einer Straße bei Neuburg an der Donau (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) dicht aufgefahren und hatte mehrmals gehupt, wie die Polizei mitteilte. An einem Kreisverkehr habe der 60-Jährige angehalten, um den anderen Autofahrer zur Rede zu stellen. Er öffnete die Autotür des Mannes.

Dieser schoss den Angaben zufolge daraufhin mehrmals mit einer Gaspistole auf den 60-Jährigen. Der verletzte Mann setzte sich wieder in sein Auto und fuhr davon. Der andere Autofahrer verfolgte ihn noch ein Stück, bis er irgendwann abbog. Daraufhin verständigte der 60-Jährige die Polizei. Rettungskräfte versorgten seine Verletzungen vor Ort.

Als er aus seinem Auto ausgestiegen war und auf das andere Auto zuging, war es dem 60-Jährigen laut Polizei gelungen, ein Foto von dem anderen Autofahrer und seinem Beifahrer zu machen. Weitere Details waren den Beamten zunächst nicht bekannt.

