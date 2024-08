Mann schießt auf Tauben - Zwei tote Tiere fallen auf Balkon

Es sind Schüsse zu hören. Dann liegen zwei Tote Tauben auf einem Balkon und die Hausfassade ist mit Blutspritzern übersät. Was ist passiert?

Ein Mann soll in Niederbayern auf Tauben geschossen und dabei zwei Tiere getötet haben. Die toten Tauben seien am Dienstag auf den Balkon einer 64-jährigen Frau in Simbach am Inn (Landkreis Rottal-Inn) gelandet, teilte die Polizei mit. Das Blut der Tiere sei dabei auf die Hausfassade gespritzt, hieß es weiter.

Die Ermittler vermuten, dass der Mann die Schüsse aus einem Luftgewehr abgefeuert hat. Danach sei er mit einem Auto davongefahren. Die Polizei ermittelt nun wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz und sucht nach Zeugen.

