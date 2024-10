Mann rutscht mit Motorsäge ab und schneidet sich ins Bein

Beim Baumfällen verletzt sich ein 57-Jähriger in Niederbayern schwer. Ein Rettungshubschrauber fliegt ihn in eine Klinik.

Ein Mann ist beim Baumfällen in einem Wald in Viechtach (Landkreis Regen) mit der Motorsäge abgerutscht und hat sich in den Unterschenkel geschnitten. Ein Rettungshubschrauber brachte den 57-Jährigen mit schweren Verletzungen in eine Klinik, wie die Polizei mitteilte. Der Mann verständigte demnach am Nachmittag nach dem Unfall selbst Angehörige, die dann den Notruf absetzten.

