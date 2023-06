Mann rettet Seniorin am Chiemsee vor Ertrinken

Notaufnahme - Ein Schild weist auf die Notaufnahme eines Krankenhauses hin. - Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Ein aufmerksamer Mann hat in Oberbayern eine Seniorin wohl vor dem Ertrinken im Chiemsee gerettet. Der 42-Jährige hatte am Freitag Hilferufe aus dem Wasser einer Bucht bei Prien am Chiemsee (Landkreis Rosenheim) gehört, war in sein Kanu gestiegen und hinaus gepaddelt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Unterwegs verständigte er die Rettungskräfte.

Im Wasser entdeckte er die laut Polizei völlig entkräftete und immer wieder abtauchende 87-Jährige. Sie war durch ein gesundheitliches Problem in Seenot geraten. Die Seniorin konnte sich an seinem Kanu festhalten und ans Ufer gebracht werden. Sie wurde zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gefahren, befindet sich laut Polizei aber in einem stabilen Zustand.

