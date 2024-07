Mann randaliert nach abgelehntem Heiratsantrag

Illustration - Polizei - Nach einem abgelehnten Heiratsantrag hat ein 43 in Rosenheim randaliert.(Symbolbild) - Foto: Marijan Murat/dpa

Das Nein seiner Geliebten brachte einen 43-Jährigen in Rosenheim offenbar so sehr in Rage, dass er ein Auto beschädigte und dessen Besitzer angriff.

Mutmaßlich aus Liebeskummer hat ein Mann in Rosenheim randaliert. Nachdem seine Angebetete einen Heiratsantrag abgelehnt hatte, schlug der 43-Jährige zunächst mit einem Aschenbecher aus Glas die Fensterscheibe eines geparkten Autos ein, wie die Polizei mitteilte.

Als der Besitzer des Wagens, der die Szene zufällig beobachtete, den 43-Jährigen zur Rede stellte, wurde er mit Faustschlägen angegriffen. Eine Polizeistreife konnte die beiden Männer trennen.

Der 43-Jährige war den Beamten zufolge „sichtlich betrunken“. Er verletzte sich beim Schlag gegen die Autoscheibe an der rechten Hand und musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

