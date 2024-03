Mann prallt mit Auto frontal gegen Baum: Schwer verletzt

Ein Mann ist in Schwaben mit seinem Auto frontal gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, kam der 41-Jährige am Montag mit seinem Wagen in einer Kurve bei Mindelheim (Landkreis Unterallgäu) von einer Staatsstraße ab und stieß nach etwa 20 Metern frontal gegen den Baum.

Der Verletzte wurde den Angaben zufolge per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht, nachdem ein anderer Verkehrsteilnehmer Erste Hilfe geleistet hatte. Die Ursache für den Unfall blieb zunächst unklar, die Polizei ermittelte.

© dpa-infocom, dpa:240306-99-237451/2