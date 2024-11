Mann ohne Gedächtnis hofft auf Hinweise zu seiner Identität

Er kann sich an nichts erinnern. Jetzt hofft ein Mann, der schon Anfang Oktober 2024 in einer Obstplantage im schwäbischen Wasserburg im Landkreis Lindau hilflos gefunden wurde, auf Hinweise aus der Bevölkerung - auf Hinweise, die ihm helfen, sein Leben wieder zu finden. Die Polizei Schwaben Süd/West hat deshalb einen öffentlichen Aufruf herausgegeben.









„Wer kennt den Mann oder kann Hinweise zu seiner Identität geben?“, fragen die Beamten in ihrer Pressemitteilung. Am 7. Oktober wurde der Unbekannte leicht unterkühlt in einer Obstplantage im Wasserburger Ortsteil Hattnau gefunden und in ein Krankenhaus gebracht. Er wusste nicht mehr, wie er heißt - und auch nicht, woher er kommt.





„Er zeigt sich sehr kooperativ“





„Sämtliche polizeiliche Maßnahmen führten bis dato nicht zur Klärung seiner Identität“, bedauern die Beamten. Noch immer fehle dem Mann jede Erinnerung an seine Identität. Er weiß nicht, wie er heißt. Er weiß nicht, wo er gelebt hat. Er weiß nicht, ob er Familie hat oder Freunde. Welchen Beruf er ausübte, welche Hobbys er hatte. Die Polizei erklärt: „Er zeigt sich jedoch kooperativ und sehr interessiert an einer Aufklärung.“





60 bis 65 Jahre alt, 174 Zentimeter groß und Raucher





Die Beamten schätzen das Alter des Gedächtnislosen auf etwa 60 bis 65 Jahre. Er wiegt rund 70 Kilo und ist etwa 174 Zentimeter groß. Er hat schulterlanges Haar mit grauem Vollbart. Der Mann trägt Schuhgröße 43 und ist Raucher. Als er gefunden wurde, war er in eine rote „Jack Wolfskin“-Jacke und braune Lederschuhe der Marke „Camel Active“ gekleidet. Er spricht Hochdeutsch mit leicht süddeutschem Einschlag.





Die Polizei ist auf die Unterstützung der Bevölkerung angewiesen





„Die Polizei ist auf die Unterstützung der Bevölkerung angewiesen“, erklären die Beamten in ihrer Mitteilung: Wenden Sie sich mit sachdienlichen Informationen bitte an die Polizei in Kempten. Entweder persönlich, per Telefon unter 0831/9909-0 oder per E-Mail an pp-sws.kempten.pi@polizei.bayern.de.