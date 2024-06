Polizei Blaulicht (Symbolbild) - Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. - Foto: Lino Mirgeler/dpa

Ein Mann ohne Fahrerlaubnis ist mit einem Auto frontal gegen einen Baum geprallt. Dabei wurden er und seine drei Mitfahrer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Zwei Menschen davon kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Der 34-jährige Fahrer war in der Nacht auf Sonntag in Rothenburg ob der Tauber (Landkreis Ansbach) unterwegs, als er in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

