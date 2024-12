Mann nach versuchter Tötung in Asylunterkunft festgenommen

In einer Asylunterkunft geraten zwei Männer aneinander. Dabei kommt auch ein Messer zum Einsatz. Die Polizei nimmt einen Mann fest.

Nach einer mutmaßlich versuchten Tötung mit einem lebensgefährlich Verletzten ist im Landkreis Roth ein Mann festgenommen worden. Zeugen zufolge habe es in einer Asylunterkunft in Greding zuvor einen Streit zwischen zwei Bewohnern gegeben, teilte die Polizei mit. Ein durch Messerstiche verletzter 40-Jähriger wurde daraufhin in der Unterkunft gefunden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Sein mutmaßlicher Kontrahent wurde am späten Samstagabend in der Wohnung einer Bekannten gefunden. Mithilfe eines Unterstützungskommandos wurde der betrunkene 48-Jährige festgenommen, wie es hieß. Ein Alkoholtest ergab einen Promillewert von rund zwei Promille. Ein Ermittlungsrichter sollte nun entscheiden, ob der Mann in Haft muss. Es wird wegen des versuchten Totschlags ermittelt.

