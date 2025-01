Mann nach Streit in Gemeinschaftsunterkunft in U-Haft

In einer Gemeinschaftsunterkunft in Würzburg geraten drei Männer aneinander. Ein 37-Jähriger soll schließlich versucht haben, mit einem Messer auf einen seiner beiden Kontrahenten loszugehen.

Nach einer Auseinandersetzung in einer Gemeinschaftsunterkunft in Würzburg sitzt ein 37-Jähriger in Untersuchungshaft. Er geriet am Samstagabend mit einem 23 und einem 25 Jahre alten Mann in Streit, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Dabei soll der 37-Jährige einem der beiden mit einem Gegenstand auf den Kopf geschlagen haben. Dann habe er mit einem Küchenmesser auf den 23-Jährigen losgehen wollen. Der 23-Jährige und der 25-Jährige brachten ihn daraufhin zu Boden und erlitten dabei leichte Verletzungen durch das Messer, wie es hieß. Ein Richter erließ am Sonntag Haftbefehl gegen den 37-Jährigen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

© dpa-infocom, dpa:250107-930-337143/1