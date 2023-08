Mann nach mutmaßlichem Würgeangriff auf Ehefrau in U-Haft

Handschellen - Ein Mann trägt Handschellen. - Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration

Weil er seine Ehefrau bei einem Streit im niederbayerischen Mainburg (Landkreis Kelheim) über einen längeren Zeitraum gewürgt haben soll, sitzt ein 73-Jähriger nun in Untersuchungshaft. Wie die Polizei mitteilte, kam der Mann wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags am Freitag in eine Justizvollzugsanstalt.

Den Angaben nach wurden Einsatzkräfte der Polizei am späten Donnerstagabend zu einem Mehrfamilienhaus in Mainburg gerufen. Die Beamten nahmen den tatverdächtigen Deutschen vor Ort fest. Seine 57 Jahre alte Frau konnte sich nach dem mutmaßlichen Angriff bei Nachbarn in Sicherheit bringen, wie die Polizei weiter mitteilte.

Die Frau kam mit dem Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus. Dieses konnte die Frau inzwischen wieder verlassen. Die Polizei ermittelt nun unter anderem zu den unklaren Hintergründen der Tat.

