Mann nach mutmaßlichem Hammer-Angriff auf Ehefrau in U-Haft

Weil er seine Ehefrau mit einem Hammer in einer Arztpraxis in Niederbayern angegriffen haben soll, sitzt ein 80-Jähriger in Untersuchungshaft. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, soll der Mann die 77-Jährige in der Praxis in einer Klinik in Simbach am Inn (Landkreis Rottal-Inn) am Montag am Kopf verletzt haben. Die Frau erlitt demnach eine Gehirnerschütterung und eine Platzwunde.

Krankenhaus-Mitarbeiter hätten den Mann von weiteren Attacken abgehalten. Danach sei der Verdächtige erst zu Fuß, dann mit dem Auto geflüchtet. Später hätte ihn die Polizei im Landkreis Altötting festgenommen.

Der 80-Jährige wurde demnach am Dienstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft wegen eines versuchten Tötungsdelikts anordnete. Der Mann wurde in ein Gefängnis gebracht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauerten an.

