Mann nach mutmaßlichem Angriff auf Eltern in Psychiatrie

Ein 28-Jähriger soll seine Eltern in der gemeinsamen Wohnung schwer verletzt haben. Ein Ermittlungsrichter hat nun über die Unterbringung des Mannes entschieden.

Nachdem er seine Eltern in deren Münchner Wohnung schwer verletzt haben soll, ist ein 28-Jähriger in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht worden. Ein Ermittlungsrichter erließ am Nachmittag den Unterbringungsbefehl, wie die Polizei mitteilte. Gegen den Mann wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.

Er habe seine 52 und 53 Jahre alten Eltern am Sonntag aus ungeklärter Ursache mit einem spitzen Gegenstand verletzt und sei anschließend aus der Wohnung in Waldtrudering geflüchtet, hieß es. Um welchen Gegenstand es sich genau handelte, teilte die Polizei nicht mit.

Festnahme nach stundenlanger Fahndung

Die Mutter rief schließlich die Polizei. Sie und ihr Mann kamen ins Krankenhaus und befinden sich derzeit außer Lebensgefahr. Mehrere Stunden lang fahndete die Polizei auch mit zwei Hubschraubern und Spürhunden nach dem Tatverdächtigen. Am Abend wurde er in einem kleinen Park in der Nähe des Tatorts festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Dabei habe er keinen Widerstand geleistet und sei leicht verletzt gewesen.

Der 28-Jährige ist nicht vorbestraft. Zum Tatzeitpunkt seien er und seine Eltern alleine in der gemeinsamen Wohnung gewesen.

