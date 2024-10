Mann nach Messerattacke auf Ehefrau in Augsburg in U-Haft

Polizei Handschellen - Symbolbild - Nach einer Messerattacke auf seine Ehefrau sitzt der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft (Symbolbild). - Foto: Marcus Brandt/dpa

In Augsburg kommt eine Frau mit Stichverletzungen ins Krankenhaus. Die Polizei nimmt ihren Ehemann fest - er kommt in Untersuchungshaft.

Nach einer Messerattacke auf eine 35-Jährige in Augsburg sitzt deren Ehemann wegen des Verdachts auf versuchten Mord in Untersuchungshaft. Der 36-Jährige soll seine Frau mutmaßlich nach einem Streit mit einem Messer angegriffen und diese dabei am Donnerstag schwer verletzt haben, wie die Polizei mitteilte.

Die Frau floh aus der Wohnung, in der die Polizei den Mann widerstandslos festnahm und ein Messer sicherstellte. Der mutmaßliche Täter wurde einem Ermittlungsrichter vorgeführt und ist inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.

© dpa-infocom, dpa:241006-930-253048/1