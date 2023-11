Mann nach Messer-Angriff in Garmisch-Partenkirchen in U-Haft

Nach einem Messer-Angriff auf einen Mann in Garmisch-Partenkirchen sitzt der Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Ein Richter am Amtsgericht München hat nach Polizeiangaben am Freitag Haftbefehl wegen eines versuchten Tötungsdeliktes gegen den 25-Jährigen erlassen.

Der Mann soll einen 52-Jährigen am Donnerstagmorgen auf offener Straße mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben. Das Opfer musste laut Polizei notoperiert und intensivmedizinisch behandelt werden. Die Hintergründe der Tat blieben zunächst weiter unklar.

Der Verdächtige war den Angaben zufolge wenige Minuten nach der Tat noch vor Ort festgenommen worden. Dabei hatte er sich demnach gegen seine Festnahme gewehrt und die Polizistinnen und Polizisten beleidigt.

