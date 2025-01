Mann nach Fund verbotener Dopingmittel in U-Haft

Polizei findet verbotene Dopingmittel bei Autokontrolle - Tausende Tabletten und Hunderte Ampullen fanden die Schleierfahnder in einem Auto an der Autobahn 3. - Foto: -/Polizeipräsidium Niederbayern/dpa

Schleierfahnder stoppen einen Wagen auf der Autobahn 3 für eine Kontrolle. Was sie dabei finden, bringt einen der Insassen vorerst ins Gefängnis.

Nach dem Fund einer größeren Menge verbotener Dopingmittel in einem Auto sitzt ein 42-Jähriger in Untersuchungshaft. Der Mann sei der mutmaßliche Besitzer der etwa 250 Ampullen und 3400 Tabletten, teilte die Polizei mit. Die Beamten hätten in dem Wagen auch mehr als 4300 Tabletten eines verschreibungspflichtigen Medikaments entdeckt.

Schleierfahnder hatten das Auto demnach am Dienstag bei Offenberg (Landkreis Deggendorf) auf der Autobahn 3 kontrolliert. Die Tabletten und Ampullen seien dabei dem 42 Jahre alten Insassen zugeordnet worden. Er werde des gewerbsmäßigen Handels mit den verbotenen Substanzen verdächtigt.

Schleierfahnder kontrollieren Autos in der Regel unabhängig von konkreten Anlässen oder einem bestimmten Verdacht.

