Mann nach Feuer in Mehrfamilienhaus festgenommen

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Würzburg hat die Polizei einen Mann festgenommen. Gegen den 38-Jährige wurde wegen des Verdachts auf schwere Brandstiftung und versuchten Totschlag Untersuchungshaft angeordnet, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. In dem Haus war am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Acht Menschen wurden durch Rauchgase leicht verletzt. Eine fünfköpfige Familie, die in dem Geschoss über der brennenden Wohnung festsaß, wurde mit einer Drehleiter gerettet. Der Brand war schnell unter Kontrolle. Eine Wohnung brannte komplett aus.

