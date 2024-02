Mann nach Einbruch in Tankstelle noch vor Ort festgenommen

Nach einem Einbruch in eine Tankstelle im mittelfränkischen Neuendettelsau (Landkreis Ansbach) ist ein 33 Jahre alter Mann noch vor Ort festgenommen worden. Ein Bewohner wurde durch verdächtige Geräusche am frühen Sonntagmorgen auf den Einbrecher aufmerksam und alarmierte die Beamten, wie die Polizei mitteilte. Der Täter habe eine Glastür an der Seite der Tankstelle eingeschlagen und sich so Zutritt verschafft. Die Polizei umstellte das Gebäude und konnte den Einbrecher wenig später festnehmen. Bei ihm wurde ein Alkoholwert von über zwei Promille festgestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

