Nach dem Fund mehrerer Kilo Kokain im Landkreis Aschaffenburg in Unterfranken sitzt ein 56-Jähriger in Untersuchungshaft. Wie die Polizei am Montag mitteilte, werde der Mann des Drogenhandels verdächtigt. Schleierfahnder hatten den Mann am Freitagnachmittag auf der Autobahn 3 bei Bessenbach kontrolliert und in einem Versteck in seinem Auto die Drogen entdeckt. Ein Gericht ordnete am Samstag Untersuchungshaft gegen den 56-Jährigen an.



